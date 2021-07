Ex viola, Sepe e Laurini fuori rosa: per loro si aprono le porte del mercato

Simone Sepe e Vincent Laurino messi fuori dalla rosa del Parma

Luigi Sepe e Vincent Laurini hanno indossato la maglia viola per 2 anni. Le loro esperienze alla Fiorentina non sono stati esaltati però comunque hanno fatto parte della squadra viola e l'episodio che li vede protagonisti è molto particolare.

Come riportato da tuttomercatoweb, Sepe e Laurini non sono stati convocati per il ritiro del Parma di Maresca. Esclusione che ha fatto molto discutere visto l'esperienza dei due giocatori. I due sono quindi in uscita dal Parma e alla ricerca di una nuova squadra. Anche dopo l'addio a Firenze, la loro carriera non sembra decollare.