Ex viola, Ranieri ha deciso: a fine anno dirà addio alla Sampdoria

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: “Samp-Ranieri, è addio? Decisione del tecnico, già comunicata al club”. L’ex allenatore viola avrebbe già optato per questa direzione e l’avrebbe già anche fatto sapere ai vertici societari. La storia della squadra colpita dalla solita crisetta di primavera, quando la salvezza aritmetica era ormai all’orizzonte, andava archiviata in fretta. Ranieri per il finale di stagione confida nello spirito dei suoi calciatori che non devono risentire di un’atmosfera che pare preludere a una piccola (o grande) rivoluzione nel campionato che verrà, visto che pure il ds Osti e il capo scouting Pacini hanno i contratti in scadenza.

MILIK E LA FIORENTINA, NON E’ FINITA: IL PUNTO