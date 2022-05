Ex viola, per Gilardino ipotesi Milan Primavera. Ma c’è anche una squadra di C

Il Gila tra terza serie e giovanili

L'ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino è in cerca di una nuova panchina dopo l'esperienza al Siena. Come riporta TMW, il Renate, che milita in Serie C, ha già intrattenuto con lui alcuni incontri, mentre l'alternativa sarebbe rappresentata dalla Primavera del Milan che lo ha approcciato dopo la conclusione della stagione.