Ex viola – Pazzini: “Sono contento di iniziare la mia prima avventura dirigenziale”

Grandi novità in casa Giampaolo Pazzini. Infatti l'ex attaccante della Fiorentina, dopo aver trascorso alcuni anni come opinionista di DAZN, ha annunciato sui propri profili social un nuovo inizio di carriera. Non più in tv ma in una scrivania: perché Pazzini sarà il nuovo consulente e coordinatore dell'area tecnica della Pistoiese. Squadra toscana a cui è molto legato, perché sia il padre che il fratello ci hanno militato in passato. Con un post su Instagram ha voluto annunciare questa nuova collaborazione: "Sono contento ed entusiasta di poter cominciare quest’avventura dirigenziale nella FC Pistoiese. Una squadra che è sempre stata importante per la mia famiglia di generazione in generazione. Prima col mio babbo che giocava con la maglia arancione dal 1957 al 60, e poi mio fratello nel 1989/90 e dove fin da piccolo andavo a vedere le partite. Il futuro è tutto da costruire con impegno, sudore, sacrificio e gioia. Mi metterò a disposizione per aiutare questa piazza e questo territorio!"