Ex viola: nonostante le voci di mercato Savic rimane all’Atletico Madrid

L'ex viola Stefan Savic negli ultimi giorni sta venendo accostato a moltissime squadre tra Arabia e Turchia. Nelle ultime ore però il procuratore del difensore montenegrino ha smentito queste voci: "Non è vero che abbiamo avuto contatti con delle squadre turche o arabe, Stefan ha un contratto validissimo con l'Atletico e al momento non prendiamo in considerazione nessuna offerta. Ero a Istanbul per altri giocatori". Queste le parole di Zarko Pelicic dette al portale montenegrino Vijesti. Savic gioca all'Atletico Madrid dal 2015 e ha collezionato ben 197 presenze condite da nove gol.