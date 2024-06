Ex viola, Montella criticato: “Ho dovuto rimandare indietro dei giocatori”.

L'allenatore della Turchia, ed ex guida della Fiorentina, Vincenzo Montella ha parlato in vista della amichevole contro la Polonia di questa sera, rispondendo anche alle critiche ricevute rispetto alla lista definitiva dei giocatori convocati per gli Europei in Germania. Ecco le sue parole tratte dal sito della federazione turca.

"Abbiamo dovuto rimandare indietro alcuni calciatori per mie decisioni. Non ci credo neanche io, ma del resto non esiste più il calcio dove si può giocare tutte le partite con solo 11 giocatori. Hai diritto a 5 cambi in ogni partita, tutti gli allenatori li usano. Ecco perché devi fare i tuoi programmi con 16 giocatori. Alcuni dei nostri giocatori devono riposarsi 8 giorni, altri meno. Contro la Polonia faremo riposare alcuni giocatori, quindi sarà una squadra mista. Devo dirlo in anticipo, so che non tutti saranno contenti, ma ci sono giocatori che dobbiamo far riposare ed ho programmato i prossimi impegni anche in base a questo e non guardando le statistiche. Se gli allenatori guardassero solo le statistiche, ad esempio, l'Italia avrebbe convocato Tutino, che ha fatto 20 gol in Serie B. Ma ci sono molti altri fattori che teniamo in considerazione".