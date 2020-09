Ex viola, Mister Gilardino riparte da una panchina in Toscana (FOTO)

Alberto Gilardino è stato accostato alla Primavera del Bologna e alla Juventus Under 23, ma alla fine, dopo la Pro Vercelli, non allenerà nelle giovanili: è lo stesso ex bomber ad annunciare sul proprio Instagram l’inizio del rapporto col Siena, che attualmente milita in Serie D:

“Si inizia una nuova avventura con grande spirito di sacrificio ed entusiasmo!

Le grandi opere si realizzano con la perseveranza! Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo!!! Forza Siena”