Dal CS: salta l’amichevole col Grosseto. Ottime notizie sul recupero di Castrovilli

Dal Pentasport di Radio Bruno arriva il consueto aggiornamento dal Centro Sportivo Davide Astori: La giornata di Daniele Pradè oggi è coincisa per ben tre ore e mezzo con quella di Mino Raiola. Lo stesso procuratore che peraltro ha accompagnato il neo acquisto viola Bonaventura al centro sportivo. Per Jack confermato un biennale con la cifra che dovrebbe essere inferiore a 1,7 milioni di cui si parlava inizialmente. Per quanto riguarda l’allenamento, Castrovilli sta andando verso il completo recupero dopo l’infortunio rimediato in nazionale. Il pugliese si è allenato infatti con la squadra e le risposte sono molto incoraggianti. Ancora differenziato per Pulgar che prosegue nel suo recupero dopo la positività al Coronavirus. Ultima notizia riguarda un amichevole in programma questo sabato con il Grosseto che però non verrà disputata. Non è riuscita infatti la giusta organizzazione dell’evento.