Ex viola: Martini conquista la Coppa Italia Eccellenza femminile con la SPAL

Mattia Martini, ex manager delle viola ai tempi in cui in panchina sedeva Sauro Fattori (nonché ex manager di Verona, Brescia e campione di Spagna con l'Atletico Madrid Femenino), ha alzato da Direttore Sportivo la Coppa Italia di categoria con la SPAL Femminile a Modena. Un titolo il suddetto che lo inscrive nella storia del club di Joe Tacopina, in quanto è il primo trofeo alzato in rosa dalla società estense. Di seguito le dichiarazioni del DS toscano rilasciate nel post gara: "Alzare al cielo il primo titolo in rosa del club è stata una emozione grandissima. Lo stesso è frutto di programmazione e gestione continua. Adesso, in linea con gli obbiettivi societari, torneremo concentrati sul campionato, al fine di fare nostra tale competizione".