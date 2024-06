Ex viola: l’Arabia Saudita tenta Stefano Pioli per lanciare la sfida a CR7

Nuova offerta per il tecnico ex Fiorentina e Milan, che andrebbe a sostituire Marcelo Gallardo

Stefano Pioli, allenatore appena salutato dal Milan dopo 5 anni e un campionato di Serie A vinto nel 2022, potrebbe tornare presto in panchina. Non in Serie A però, e nemmeno in Europa. Come riportato da Fabrizio Romano, Pioli è tra i candidati principali per la panchina dell’Al-Ittihad.