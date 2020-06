Ex viola, Gonzalo Rodriguez pensa al ritiro: futuro da dirigente nel San Lorenzo?

Possibile futuro da dirigente per Gonzalo Rodriguez. L’ex capitano viola – scrive Diario Olè – starebbe pensando al ritiro, anche alla luce del contratto con il San Lorenzo. in scadenza il prossimo 30 giugno. La decisione è ancora da prendere ma fonti vicine al calciatore confermerebbero che il ritiro è tra le opzioni prese in considerazione da Gonzalo. Il San Lorenzo comunque ha un piano: offrire al difensore argentino un ruolo da ambasciatore del club, che sia in Sud America o in Europa. Le alternative non mancherebbero, ma l’ipotesi di diventare rappresentante del club di cui è super tifoso stuzzica l’argentino.