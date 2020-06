Ex viola, Vecino in partenza dall’Inter: lo vogliono il Valencia e due inglesi

Sull’edizione di Tuttosport in edicola oggi si parla anche del futuro di Matias Vecino, che dopo tre stagioni trascorse a Milano potrebbe lasciare l’Inter in estate. Per Conte è stato una risorsa preziosa, ma il club nerazzurro conta di registrare con il suo cartellino una plusvalenza: acquistato per poco meno di 25 milioni di euro nell’estate del 2017 proprio dalla Fiorentina, oggi Vecino è a bilancio per circa 10, e l’Inter ha già fissato il prezzo tra i 20 e i 25 milioni. Oltre al Valencia, si legge sul quotidiano, l’uruguaiano sarebbe seguito con interesse anche da Everton e Arsenal.