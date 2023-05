Ex viola: Gilardino espulso ed a secco nello scontro diretto per la Serie A

Il Genoa dell'ex viola Alberto Gilardino non va oltre lo 0-0 a Bolzano contro il Sudtirol e non sfrutta lo scontro diretto per portarsi più vicino alla promozione diretta in Serie A.

Il Genoa dell'ex viola Alberto Gilardino non va oltre lo 0-0 a Bolzano contro il Sudtirol e non sfrutta lo scontro diretto per portarsi più vicino alla promozione diretta in Serie A. Gilardino, espulso nei minuti finali del match, ha commentato la gara nel post-partita apparendo comunque soddisfatto del risultato. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky: "È stato un finale un po' concitato, ma ci può stare. E l'arbitro ha buttato fuori sia me che Bisoli. Dispiace aver lasciato i ragazzi da soli i ragazzi nei minuti finali. Detto questo non voglio parlare degli arbitri perché gli arbitri devono decidere davvero in pochi istanti".