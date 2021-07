Il terzino già pronto a ripartire?

L'ex Viola Dalbert, rientrato all'Inter dal prestito al Rennes dove non ha brillato, è certamente uno dei calciatori in uscita dalla Beneamata. Per il brasiliano, infatti, è vivo l'interesse dal campionato russo. Come riporta EuroFutbol, il terzino è finito nel mirino del CSKA Mosca. Il prezzo è di circa 6-7 milioni di Euro.