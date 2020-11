Dalbert, l’esperienza francese è un disastro. Torna prima a Milano?

L’esperienza di Dalbert con la maglia del Rennes potrebbe già essere giunta al capolinea. L’ex esterno della Fiorentina, ancora di proprietà dell’Inter, potrebbe vedere anticipato il suo rientro a Milano dopo un inizio di stagione tremendo, con la famosa disfatta con il Chelsea che fa da sfondo. Ieri sera il brasiliano, il cui atteggiamento anche caratteriale, non sembra proprio andare giù al club francese, non è stato neanche convocato dal Rennes per la gara contro il Bordeaux.

