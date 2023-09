Ex viola: Aguirre esonerato dopo 5 partite al Santos

L’ex giocatore della Fiorentina ed allenatore Diego Aguirre è stato esonerato dopo 5 partite alla guida del club brasiliano del Santos. Decisiva la sconfitta per 3-0 con il Cruzeiro. Eccol il comunicato del club.

“Per decisione del Comitato Direttivo e del coordinatore calcistico, l’allenatore Diego Aguirre non dirigerà più la squadra professionistica del Santos Futebol Clube. L’allenatore è stato informato della decisione dal coordinatore tecnico Alexandre Gallo, venerdì pomeriggio (15). Lasciano i loro incarichi anche i vice-allenatori Juan Verzeri e Juan Andres Iraola, e i preparatori fisici Fernando Piñatares e Ignácio Piñatares. Il Santos FC ti ringrazia per i servizi forniti e augura buona fortuna per le nuove sfide. Nella partita contro il Bahia, lunedì (18), Marcelo Fernandes guiderà la squadra ad interim”.