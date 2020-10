Ex addetta stampa ACF: “Della Valle? Avremmo potuto lottare per lo scudetto, si affidarono a chi non ci capiva”

L’ex addetta stampa della Fiorentina Silva Berti è intervenuta a Radio Bruno Toscana:

Se ci fosse la minima possibilità di tornare in Fiorentina, non la coglierei: ho chiuso con la società viola dai tempi dei Della Valle. In quegli anni c’era l’occasione per provare a vincere lo scudetto, ma invece loro si affidarono a gente che di calcio non ci capiva niente.