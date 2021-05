Eterno Joaquin, record di presenze nella storia del Betis. Ma non vuole fermarsi

L'ex esterno viola, 40 anni a luglio, non ha intenzione di smettere con il calcio giocato

Joaquin è pronto a continuare a giocare. L'ex esterno viola, attualmente al Betis Siviglia ha parlato così del suo futuro ad Onda Cero: "Se voglio continuare un altro anno non avrò problemi, me l'hanno già detto. Mi hanno detto che sarebbe un peccato ritirarmi in un anno come questo, con gli spalti vuoti. Ciò che voglio è che la squadra torni in Europa e sarò felice di continuare un altro anno". (Dichiarazione riportate da TMW)