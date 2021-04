Vicepres. Betis: “Joaquin è sempre felice quando parla dell’esperienza a Firenze”

Il vicepresidente del Betis Siviglia, José Miguel López Catalán ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport. Nel corso di questa ha avuto modo di parlare dei suoi giocatori che in passato o nel presente hanno avuto a che fare con il calcio italiano (E proprio notizia vede i viola interessati ad un attaccante della società spagnola). Oltre a Fabian Ruiz e Pao Lopez, venduti a peso d’oro rispettivamente e Napoli e Roma, Catalán ha speso parole anche per l’ex viola Joaquin, che a 39 anni fa ancora la differenza in Liga. . Questo quanto dichiarato:

Quando ci parla dell’Italia e di Firenze è sempre molto contento, dice cose bellissime. Lui sta benissimo al Betis ma ha passato un bellissimo periodo in Italia ed è stato molto bene

