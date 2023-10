Esposito: “Nzola è l’acquisto che ci voleva. Ecco dove possono arrivare i viola”

"Penso che la Fiorentina quest'anno ha cambiato il modo di giocare. Nzola contro il Napoli secondo me ha fatto una gara strepitosa, facendo reparto da solo e consentendo agli esterni e Bonaventura di inserirsi. Con il tempo credo che possa fare gol anche lui. È un giocatore importante e per me è il nome che la Fiorentina doveva prendere questa estate. Sicuramente, con i gol di Nzola la Fiorentina potrà crescere ancora di più. In questo momento, però, il suo gioco è mettersi a disposizione della squadra. Poi avrà le sue occasioni anche in termini di reti, anche perché è un giocatore che può far gol in qualsiasi maniera. Italiano? L'ho conosciuto come giocatore e l'ho seguito anche come allenatore. È uno dei più bravi in assoluto e si sta dimostrando molto duttile. Cambiando modulo e assetto la Fiorentina è quella che esprime il calcio più bello della Serie A. Merito dell'allenatore. A fine campionato, comunque, se non dovesse raggiungere nessun obiettivo, credo che cercherà altre soluzioni. Credo anche, però, che questo possa essere un anno fortunato. Per me la Fiorentina può arrivare a mani basse tra le prime 5. La Champions League, inoltre, è alla sua portata. Parisi? Nel suo ruolo, insieme a Di Marco, è il più forte nel campionato. Empoli? Gara insidiosa. Negli ultimi anni L'Empoli si è presentata a Firenze sempre motivata. Quest'anno, però, dopo aver visto anche la Fiorentina con il Napoli, se i viola giocano così sarà difficile per gli azzurri. Spero che con l'arrivo di Andreazzoli l'Empoli possa comunque salvarsi".