È rottura fra Zaniolo e la Roma. L’ex Viola chiede di non essere convocato

Potrebbe comodamente essere arrivata al capolinea la storia fra la Roma e l'ex Viola Zaniolo. Dopo i fischi e il mercato che si è acceso intorno all'attaccante, la telenovela si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il 23enne non sarà convocato per il match contro lo Spezia in programma domenica. Una scelta che, addirittura, arriva direttamente dal calciatore. Difficile che il suo futuro possa ancora essere nella Capitale.