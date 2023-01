E Kokorin? Non benissimo: due panchine di fila e fuori dalla Coppa Nazionale

Mentre la Fiorentina è alle prese con il problema del numero 9, quello mandato in prestito, Aleksandr Kokorin se la passa un po' peggio del solito a Cipro: nell'ultima uscita dell'Aris Limassol è arrivata l'eliminazione dalla coppa nazionale ad opera dell'Apoel Nicosia, vittorioso per 4-2. Kokorin, subentrato dalla panchina sul punteggio di 3-1, non ha inciso come avrebbe voluto. Si tratta della seconda volta di fila che non figura tra i titolari.