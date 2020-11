Il Cluj pensa a mister Leonardo Semplici, ex tecnico della Primavera viola per l’eventuale dopo-Petrescu in panchina. Dopo il ko per 5-0 contro la Roma in Europa League, riporta Tuttomercatoweb, il club rumeno sta riflettendo sulla posizione del suo allenatore e proprio l’ex SPAL sarebbe uno dei nomi studiati con maggiore attenzione dalla dirigenza.

L’ANALISI DEL DIRETTORE: RIBERY E UN EQUIVOCO TATTICO DA RISOLVERE