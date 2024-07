Un addio rimasto amaro per Alfred Duncan quello con la Fiorentina: le parole in conferenza stampa con il Venezia ne sono un esempio

Quest'oggi, Alfred Duncan è stato presentato come nuovo giocatore del Venezia, dopo la scadenza del contratto con la Fiorentina e il video saluto a Firenze e i fiorentini. Queste le sue parole in conferenza stampa per l'inizio di questa sua nuova esperienza: