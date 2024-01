Dragowski vicino all’addio allo Spezia. Lo aspetta la Grecia

Bartolomiej Dragowski potrebbe lasciare lo Spezia. La sua avventura in Liguria non è mai decollata, e ormai è al passo d'addio. La destinazione è la Grecia, precisamente il Panathīnaïkos. Secondo Nicolò Schira infatti il Pana sarebbe vicino all'acquisto del portiere polacco. Per lui pronto un contratto fino al 2027 e una convinenza italiana. Infatti nel club milita già Alberto Brignoli, l'estremo difensore che segnò in un famoso Benevento-Milan nel 2017