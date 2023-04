Dragowski: “Boruc il mio idolo. Impressionato già a Firenze dal tifo spezzino”

La scelta dello Spezia? "Conoscevo già i direttori sportivi e poi il mercato è andato in modo un po’ caotico. Ho scelto lo Spezia e credo di aver fatto la migliore scelta per me e per la mia famiglia. Qui sto benissimo e anche mia moglie è molto contenta. Anche con il bimbo ci sono tanti posti dove andare con il bel tempo"