Donadel sull’addio di Torrerira: “Scelta viola condivisibile, ecco perchè”

"Credo che sarebbe giusto far coincidere la data finale per i riscatti con l'inizio del calciomercato anzichè metà giugno quando moltissime società non hanno ancora certezza sul quale possa essere il progetto tecnico preciso. Per questo, visto anche che le cifre in ballo erano tutt'altro che esigue, penso che la Fiorentina abbia preso una decisione condivisibile. Poi se sarà giusta o sbagliata lo capiremo solo a mercato terminato, qualora mancasse un calciatore simile all'uruguaiano, e poi, più tardi ancora, verso dicembre quando la squadra avrà preso forma davvero. Capisco, però, anche i tifosi che si erano legati tantissimo a lui: Torreira ha dato molto alla Fiorentina ma ha anche beneficiato dell'affetto del popolo del Franchi. Lo dico per esperienza personale, quando quello stadio rema unito nella stessa direzione, fa la differenza sia per i singoli sia per il collettivo. Il Franchi unito dalla parte della Fiorentina a fine anno ti porta almeno dieci punti in più".