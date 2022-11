Donadel: “Sfida contro Braga importante per testare crescita della Fiorentina”

"Da calciatore nei miei anni a Firenze dove abbiamo vissuto tante gare internazionali ero sempre molto più felice, e così anche i miei compagni, quando ti trovavi di fronte avversarie di livello. Perché quello che ci muoveva era la voglia di confrontarsi con formazioni come Ajax, Bayern Monaco o Liverpool. Credo che questo debba essere l'approccio giusto anche perché considerare un avversario inferiore, anche solo sulla carta, può essere pericoloso. La Fiorentina in questa stagione ha dimostrato di riuscire a dare il meglio di se contro le big e per questo mi aspetto una doppia sfida bellissima che si rivelerà importante per la crescita della squadra anche in funzione del campionato".