Donadel in panchina. L’ex viola allenerà l’Ancona ai playoff di C

Marco Donadel torna in panchina. Dopo aver allenato le giovanili della Fiorentina, avrà il suo primo vero incarico in una prima squadra. Infatti l'Ancona lo ha scelto per traghettare la squadra nel finale di stagione. Un finale di stagione importante per i marchigiani, che disputeranno i playoff di Serie C. Lo riporta il Corriere Adriatico.