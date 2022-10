Donadel: “Allenare i giovani viola mi ha dato tantissimo. Adesso…”

L'ex centrocampista e allenatore delle giovanili della Fiorentina, Marco Donadel, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Gianlucadimarzio.com dove ha parlato delle sue scelte in vista del futuro. Di seguito le sue parole: "Allenatore il settore giovanile viola mi ha aiutato tantissimo a crescere, perché i ragazzi trasmettono sensazioni uniche. Credo che debba essere un passaggio fondamentale per tutti coloro che vogliono diventare allenatori. Adesso sono pronto per prendere in mano la mia carriera, dopo l'esperienza da secondo di Vanoli allo Spartak Mosca".