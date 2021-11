Disastro Caceres. Il Cagliari proverà a liberarsene già a gennaio

Motivi comportamentali alla base delle riflessioni

L'avventura di Martin Caceres in terra sarda potrebbe presto arrivare al capolinea. Il Corriere dello Sport in edicola oggi rivela come il Cagliari stia valutando una sua cessione in tempi rapidi, magari proprio nella finestra di gennaio. Stesso destino che, con forte probabilità, toccherà anche al connazionale Godin. Il Pelado è finito nel mirino della dirigenza per il suo comportamento che "prima a Bologna e poi venerdì nello spogliatoio, non sembra essere andato giù ai vertici societari".