Ex viola, Caceres la combina grossa: “Perde la testa e prende il rosso”

Il difensore uruguaiano si è fatto espellere con grande ingenuità nel finale di Bologna-Cagliari, ennesimo ko per i sardi

Il Cagliari non esce dalla crisi e dopo la sconfitta con la Fiorentina ha rimediato altri due ko che la inchiodano all'ultimo posto in classifica. E chi si aspettava un plus dai giocatori di maggior esperienza come Strootman, Godin e Caceres è rimasto deluso. L'ex viola ha pensato bene di farsi anche espellere nel finale della partita di ieri col Bologna e sui quotidiani sono fioccati 4 in pagella per lui. "Comincia male, finisce peggio. Con il rosso per rissa" scrive La Gazzetta dello Sport mentre il Corriere dello Sport ci va giù duro: "Perde la testa su un calcio d’angolo, tira una pallonata a Dominguez. Rosso" si legge.