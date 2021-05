Di Gennaro: “Non capisco le scelte di Kouamè e Callejon. Errori da non ripetere”

Il commento dell'ex viola che non riesce a collocare i due acquisti col gioco proposto dalla Fiorentina

"Nella Fiorentina per ripartire conta capire cosa vorrà fare veramente la società. Sul lato tecnico c'è stato più di un errore, bisogna ripartire da una nuova mentalità e da scelte a livello tecnico. La squadra se non è da rifondare quasi, ci vorranno giocatori all'altezza sperando che possa rimanere Vlahovic. Puntare su Kouamè? Io con Vlahovic non ce lo vedo, e non capisco per quale ruolo sia stato preso: prima o seconda punta? Sull'esterno? Ma penso anche alla scelta di Callejon, a che serve se fai il 3-5-1-1? Hai perso soldi. Sono piccoli errori da non ripetere"