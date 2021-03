Di Chiara: “La Fiorentina potrebbe avere paura. Ribery non ha reso”

Alberto Di Chiara, difensore ritirato negli anni ’90 e doppio ex di Fiorentina e Parma, ha detto la sua sul match di domani fra i viola e i ducali. Queste le sue parole raccolte da ParmaLive:

Parma-Fiorentina è uno scontro diretto, la classifica è chiara. Sono i risultati quelli che contano. La Fiorentina è in una posizione migliore ma possono avere un po’ di paura. Il Parma, almeno, non deve perdere. Ribery assente? E’ un giocatore importante, dà molti problemi alle difese avversarie. Serve ai viola uno con la sua esperienza. Quest’anno non ha reso come doveva. Pronostico per domani? La Fiorentina gioca in casa ma con l’assenza del pubblico diventa tutto relativo. Hanno però più pressione addosso e potrebbe rivelarsi un boomerang. Il Parma viene da due buone prestazioni, può essere una gara equilibrata