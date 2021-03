Aiutate il soldato Dusan: porta più lontana senza Ribery

La Nazione si concentra sulla solitudine di Dusan Vlahovic, a segno due volte su assist di Ribery e su rigore dopo un fallo sul francese. Ma tante altre volte l’ex Bayern Monaco ha innescato il serbo. Il quotidiano sottolinea gli scarsi rifornimenti che l’attaccante riceve. Anche contro la Roma l’unico passaggio sfruttabile è stato disegnato da Ribery. Il problema sarà dunque di Vlahovic in particolare e della Fiorentina in generale, che domani contro il Parma si troverà di fronte a una delle sue tante partite da non sbagliare. Questa volta davvero, perché il Cagliari si è rapidamete portato a 4 punti (era a 10 due partite fa) e ha tutta l’aria di aver cambiato marcia e prospettive dopo l’arrivo in panchina di Semplici.

Idee per migliorare le vita di Vlahovic, considerata anche l’assenza di Castrovilli: intanto Malcuit sulla fascia di Iacoponi (dove scivola anche Kucka) immaginandosi che l’ex Napoli sfrutti le qualità nell’uno contro uno per confezionare l’ultimo passaggio; in attesa di capire quanto sia arruolabile, la soluzione inevitabile è quella di lasciare più spazio alle percussioni di Bonaventura, che può aggiungere risorse in una zona mal frequentata dalla Fiorentina, almeno in termini di qualità nei raccordi.