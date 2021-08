Di Chiara: “E se Vlahovic prende il raffreddore? Biraghi dovrà migliorarsi”

"Mercato? E' chiaro che ci si aspetta qualcosa di importante. Rimanendo così sei nelle stesse condizioni di anno scorso..."

"Smania di intervenire sul mercato? E' chiaro che ci si aspetta qualcosa di importante. Rimanendo così sei nelle stesse condizioni di anno scorso, salvo l'acquisto di Gonzalez. Se come sembra poi le grandi squadre inizieranno a dare il via ad un valzer di attaccanti potrebbe arrivare un'offerta da 70 mln per Vlahovic, cambierebbe tutto il mercato... In generale però sono fiducioso. Biraghi? E' stato un po' bersaglio, anche se mi sembra si faccia scivolare le cose addosso. Sono anni che è a Firenze, l'ambiente lo conosce, dovrà cercare di migliorarsi. Se vuoi puntare sui giovani, devi trovare un'alternativa. Così come farei per il ruolo di centravanti come vice-Vlahovic. Kouamè e Kokorin non hanno dato garanzie, se Dusan prende un raffreddore potresti avere dei problemi"