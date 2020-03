De Silvestri: “Calendari? Non ci penso. La mia ragazza è ricercatrice, il mio orgoglio”

L’ex viola Lorenzo De Silvestri ha rilasciato un’intervista a Sky Sport:

“Vivo il periodo con preoccupazione, questo è momento tragico e inedito, mi informo tutti i giorni sulle novità, cerco di rispettare le regole per dare una mano a chi è in prima linea. Sento sempre la mia famiglia, mentre la mia fidanzata Carlotta è un orgoglio per me: è una ricercatrice, spero che anche quando tutto sarà passato si continui a sostenere la ricerca. Loro sono degli eroi”.

“Al mattino mi alleno, al pomeriggio mi dedico ai miei hobby come l’arte e la cultura: l’altro giorno ho visitato virtualmente i Musei Vaticani. Adesso non penso ai calendari, ma solo al fatto che passi l’emergenza: nel frattempo noi dobbiamo mantenerci in forma”.

