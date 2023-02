Dalla Turchia, sospiro di sollievo Eysseric: “Un miracolo che io sia vivo”

Continua ad aumentare il bilancio dei morti per quanto riguarda il tremendo terremoto che ha colpito la penisola anatolica. L'ex centrocampista della Fiorentina Valentin Eysseric, oggi al Kasimpasa in Turchia, ha voluto rassicurare tutti su Instagram sulle proprie condizioni. "È un miracolo che io e la mia squadra siamo vivi. Adesso aiutiamo gli altri in ogni modo", questo il messaggio del calciatore.