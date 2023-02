Dalla Russia: “Kokorin è risorto. Perché non convocarlo in nazionale?”

Aleksandr Kokorin, attaccante di proprietà della Fiorentina ora in forza all’Aris Limassol, sembra essere rinato a Cipro, dove continua a segnare con continuità attirando l'attenzione degli addetti ai lavori in patria. L’ex calciatore Gennady Orlov, infatti, su Sport-express.ru ha addirittura invocato un suo ritorno in nazionale. Sentite le sue parole: “Perché non pensare a Kokorin nuovamente in Nazionale? Voglio dire, Kokorin è finalmente tornato su ottimi livelli: è risorto, adesso nell’ultimo periodo segna pure con una certa continuità. La decisione spetta al commissario tecnico, però a livello di meritocrazia sarebbe giusto dargli un’altra opportunità".