Dalbert, che sfortuna: la cessione potrebbe saltare… a causa di un infortunio

Dopo il rientro dal prestito al Cagliari, il futuro di Dalbert è diventato un grosso punto di domanda. Ma i discorsi di mercato ora sono da sospendere: l’esterno mancino si è infortunato in Brasile e h a riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro . Come comunicato dall’Inter, il giocatore si è sottoposto agli esami all’Humanitas di Rozzano e nei prossimi giorni verrà sottoposto a un intervento chirurgico.

Dalbert non si era ancora visto ad Appiano Gentile e non rientra nei piani di Simone Inzaghi. E ora bisognerà capire cosa ne sarà del giocatore arrivato a Milano nell’estate 2017 dal Nizza: l’infortunio sospende qualunque discorso di mercato, considerando anche che il calciatore è in scadenza con l’Inter nel 2023 e dunque potrà trovare una nuova sistemazione a parametro zero tra un anno. (Gazzetta.it)