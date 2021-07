Dainelli e altri ex viola passano il corso da DS: ora gli esami finali

Dainelli, Matri e Pazzini sono vicini a diventare direttori sportivi: con loro tanti volti noti del calcio italiano

Da base della Nazionale italiana per l’Europeo appena concluso, il Centro Tecnico di Coverciano è tornato alle attività che ne cadenzano il consueto calendario, con le attività della Scuola Allenatori a riempire giornate e luoghi del CTF. E così l’auditorium, che per oltre un mese è stato ‘Media Centre’ e base operativa per raccontare il viaggio degli Azzurri a Uefa Euro 2020, ha ospitato gli esami finali del corso per ‘Direttore Sportivo’ organizzato dal Settore Tecnico FIGC.