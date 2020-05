Cuccureddu: “Belotti? Buon attaccante ma non so se è adatto alla Fiorentina”

Durante il programma “Taca La Marca”, in onda su Radio Musica Television, è intervenuto Antonello Cuccureddu, ex difensore di Juventus e Fiorentina. Queste le sue parole: “Dopo 12 anni alla Juventus non mi aspettavo di andare via. A Firenze ho vissuto tre anni bellissimi e ho ancora tanti legami, anche se sono stato sempre juventino. Dovevo entrare in un’operazione che avrebbe permesso a Vierchowod di trasferirsi in bianconero, ma alla fine entrambi giocammo con la maglia viola in quella stagione. Belotti-Fiorentina? È un buon attaccante, ma non so se possa essere adatto alla Fiorentina. I grandi centravanti sono altri profili”.