Corvino tenta il colpo ad effetto: occhi su un suo ex pupillo in viola

Due acquisti già fatti e un possibile terzo che già entusiasma la piazza. Gli uomini mercato Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera e il presidente Saverio Sticchi Damiani stanno facendo il possibile per allestire una squadra che, come nella stagione conclusa il 4 giugno, possa giocarsela alla pari con tutte. Dopo le ufficialità di Pontus Almqvist e il ritorno a titolo definitivo del difensore centrale Marin Pongracic, ecco spuntare un nome di un calciatore che accende gli animi della tifoseria salentina: Ianis Hagi , classe 1998. Scrive La Gazzetta dello Sport .

Ritorno in Italia?

Il romeno sarebbe l’uomo perfetto per il 4-3-3 d’ordinanza che sarà messo nelle mani del nuovo tecnico Roberto D’Aversa che verrà presentato martedì in città. Janis gioca nei Glasgow Rangers. Ma è già stato in Italia. E chi lo portò alla Fiorentina nell’estate del 2016, appena diciottenne? Naturalmente uno che di talenti giovanissimi se ne intende alla grande, Pantaleo Corvino. In Viola rimase fino al 2018 giocando appena due partite con la prima squadra. Per poi essere rivenduto proprio al Viitorul di Costanza per tre milioni di euro con una plusvalenza di un milione da parte della Fiorentina.