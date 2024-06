Corvino racconta: “La mia follia per Vlahovic e quel retroscena con la madre”

Pantaleo Corvino , ex direttore sportivo della Fiorentina, parla così della sua avventura a Firenze in un'intervista esclusiva a TvPlay.it:

Ogni acquisto è una storia a sé: può essere un top o un flop. A volte in gioco non ci sono solo le capacità di un dirigente, ma anche il fiuto e quella dose di aspetto mentale-psicologico. A Lecce, scovai Bojnov a 12-13 anni in un viaggio a Malta dove ero andato a visionare Berbatov. Anche lui lo avevamo preso, poi saltò tutto a causa delle visite mediche. Dopo il debutto di Bojnov in A con una stagione da 11 gol, decisi di cederlo alla Fiorentina per dare più spazio a Vucinic. Tutti mi diedero contro, ma poi si rivelò la scelta migliori. Rivenduto a 21 milioni.