Corvino e l’aneddoto su Semplici: “Che fatica quell’amichevole contro il Figline”

In un’intervista concessa a CalcioCasteddu.it, l’ex direttore viola Pantaleo Corvino ha parlato di Leonardo Semplici, neo tecnico del Cagliari dal passato in viola. “Lo conosco bene – ricorda -. Quando tornavamo dal ritiro in montagna con la Fiorentina andavamo a San Piero a Sieve per concludere la preparazione. Prandelli mi chiedeva sempre un’amichevole con una squadra discreta, ma non particolarmente forte, e Roberto Ripa trovò appunto il Figline di Semplici, che militava in Eccellenza. Vincemmo con un punteggio risicato, nonostante le tante categorie di differenza e la squadra di Leonardo era organizzatissima, per noi fu una fatica incredibile. Quando mi si presentò l’occasione di dover prendere un tecnico per la Primavera chiamai proprio lui, che nel corso di quelle amichevoli estive mi aveva impressionato per come la sua squadra era organizzata. Lui non ci pensò un attimo, non vedeva l’ora di allenare la Primavera viola e la scelta fu subito ripagata: vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana, con la corsa Scudetto terminata ad un passo dalla finale. E poi l’avventura alla Spal, quella la conoscono tutti: la storica doppia promozione con le conseguenti due salvezze in Serie A. Insomma, i risultati parlano per lui”.

