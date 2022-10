Corvino e la Fiorentina: “Gara particolare per me, derby tra passato e presente”

"La prossima per me sarà una gara particolare per me, un vero e proprio derby tra passato e presente, tra la Firenze del nord e quella del sud. A Firenze ho sommato la maggior parte delle gare disputate in Serie A toccando anche il brivido della Champions League, in cui fui eliminato solo da un arbitraggio balordo. Dieci anni ala Fiorentina non li posso dimenticare, ma sono dieci anni anche con il Lecce, nella mia terra e cerco solo di dare il meglio per questa società. Sarà una gara importante per tutti, noi e loro. La Fiorentina arriverà arrabbiata, ha perso 0-4 con la Lazio e proverà a rifarsi. Se dovessimo vincere supereremmo addirittura in classifica i viola, questo spiega quanto ci sia in palio in una sfida del genere".