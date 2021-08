“Contenuti lesivi dell’onore di Corvino”. Il Lecce denuncia l’agente di Mancosu

Storie tese fra Kael Grimaldi e Pantaleo Corvino che termineranno in tribunale

Una vicenda che finirà in tribunale quella fra Kael Grimaldi, procuratore di Marco Mancosu, ed il Lecce. A renderlo noto è la stessa società giallorossa attraverso un post sul proprio account Instagram ufficiale. Sticchi Damiani, patron del club, ha annunciato in conferenza che Mancosu non avrebbe più giocato. Grimaldi, terminata la conferenza, ha sparato a zero sulla società pugliese postando un meme che il Lecce non ha gradito. In particolare, nella vignetta in questione venivano fatte alcune insinuazioni per quanto riguarda il responsabile tecnico dei giallorossi Pantaleo Corvino. La società non è quindi rimasta a guardare ed ha agito per vie legali.