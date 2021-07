Corvino avvisa: “Vlahovic ha bisogno di un contorno alla sua altezza”

L'ex dirigente viola parla anche della nazionale: "Un orgoglio vedere in azzurro ben 5 giocatori cresciuti a Firenze"

Intervistato da Sky per parlare del suo Lecce, Pantaleo Corvino ha speso qualche parola anche sulla Nazionale e su Vlahovic: "Ho provato soddisfazione a vedere la nostra Nazionale primeggiare con questo grande successo e tornare a essere campioni d'Europa. Ho gioito ancor di più sapendo che in quest'Italia hanno giocato cinque calciatori passati dalla Fiorentina in cui c'ero anche io come responsabile dell'area tecnica: Gollini, Mancini, Chiesa, Bernardeschi e Castrovilli".