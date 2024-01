Compleanni importanti: auguri a Borja Valero e Daniel Osvaldo

Doppia ricorrenza per due giocatori non indifferenti alle orecchie di tutti i tifosi della Fiorentina

Il 12 gennaio i cuori viola festeggiano i compleanni di due giocatori che per motivi differenti sono entrati nella storia della Fiorentina: per l'amore reciproco nato e sviluppato negli anni nel caso di Borja Valero, per quel gol splendido in rovesciata che valse la Champions League a Torino, più di ogni altra cosa, nel caso di Pablo Daniel Osvaldo, protagonista anche in una vittoria 2-3 in casa della Juventus. Oggi spengono entrambi le candeline, Borja 39 e Daniel 38.