Cois su Italiano: “Ha qualcosa sia di Malesani che di Terim. Sul mercato…”

"Amrabat può sostituire Torreira ma non ha le stesse caratteristiche. Mandragora? Sarebbe un buon colpo, ha qualità tecniche e un bel tiro da fuori. Sicuramente è più simile a quello che è stato lo scorso anno il metronomo uruguaiano. Italiano? Come allenatori che ho avuto io ha sia qualcosa di Malesani, come il pressing alto, sia qualcosa di Terim. Ogni tecnico poi ha le sue caratteristiche. Quest'anno in poco tempo ha fatto un ottimo lavoro. Ha avuto qualche battuta di arresto, ma è anche fisiologico visto che se le avesse vinte tutte sarebbe stato a ridosso della zona Champions. Sicuramente quello delle tante sconfitte è un punto da migliorare. Centrocampo? Dovessi scegliere io per sostituire Catrovilli andrei su Frattesi, anche se penso stia per andare alla Roma. Ci vogliono giocatori bravi e, aggiungo io, anche giovani".